МХЛ продлила паузу в Кубке Харламова до 30 апреля В турнире осталось провести четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Молодежная хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила, что приостановка розыгрыша плей-офф продлена до 30 апреля.

«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать», – сказано в заявлении МХЛ.

В четвертьфиналах Кубка Харламова должны сыграть «СКА-1946» – «Динамо» (Санкт-Петербург), «Локо» – «Красная Армия», «Толпар» – «Белые Медведи» и «Омские Ястребы» – «Ирбис».