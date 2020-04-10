Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ Йиндржих Абдул в сезоне-2019/20 выступал за братиславский «Слован».

Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.

«У меня уже есть четкое понимание дальнейшего развития карьеры, – рассказал Абдул. – Об этом еще не объявили официально, но контракт уже подписан, я получил предложение, от которого не мог отказаться. Я имею в виду клуб КХЛ. Мною интересовались три клуба, один из них прислал контракт. Необычно, когда кто-то напрямую попадает в КХЛ из чемпионата Словакии, поэтому я это очень ценю, для меня это будет серьезный вызов».

Абдул в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, выступая за братиславский «Слован». В 53 матчах 24-летний чешский нападающий набрал 62 очка, забросив 23 шайбы и сделав 39 результативных передач.

Сезон в словацкой экстралиге был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса без объявления чемпиона. После 55 матчей регулярного чемпионата первое место занимала «Банска-Бистрица», набрав 120 очков. «Слован» находился на второй строчке таблицы, имея 108 очков.