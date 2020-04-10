Илья Ковальчук: Переход в СКА был правильным решением, я хотел выиграть Олимпиаду

Илья Ковальчук рассказал о том, почему семь лет назад покинул НХЛ.
«У меня была цель – выиграть Олимпиаду, поэтому считаю, что принял правильное решение перейти в СКА, – рассказал Ковальчук в подкасте Cam and Strick. – Для меня это было важно, потому что контракт истекал за год до этого, и я принял решение остаться. Мой отец умер 12 лет назад, но он всегда хотел, чтобы я выиграл Олимпийские игры. Я решил, что его цель – это моя цель.
Кроме того, думаю, что сейчас я в лучшем физическом состоянии, чем когда вернулся. Тогда были проблемы со спиной и с плечами. Так что это однозначно было хорошим решением для меня. Знаете, хоккей ведь еще не все, что есть в нашей жизни. Я люблю спорт, это моя профессия, но я хочу видеть семью и быть здоровым, хочу видеть своих детей».
В сезоне-2019/20 Ковальчук сыграл сразу за три команды НХЛ: «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». После перехода в «Кэпиталз» 23 февраля 36-летний нападающий провел 7 матчей, набрав 4 очка (1+3).
Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.
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