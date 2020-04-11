Борис Миронов: Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки Бывший защитник сборной России Борис Миронов надеется, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

- Я надеюсь на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Главное, чтобы у Саши было здоровье. Пусть он не 200, а еще все 300 забьет. Хоккей меняется, забивать с каждым годом будет сложнее, но мы будем только рады, если он побьет рекорд, - приводит слова Миронова «РИА Новости».

Напомним, 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Баффало» капитан «Вашингтона» забросил свою 706-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.