Борис Миронов: Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

- Я надеюсь на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Главное, чтобы у Саши было здоровье. Пусть он не 200, а еще все 300 забьет. Хоккей меняется, забивать с каждым годом будет сложнее, но мы будем только рады, если он побьет рекорд, - приводит слова Миронова «РИА Новости».
Напомним, 9 марта в матче регулярного чемпионата против «Баффало» капитан «Вашингтона» забросил свою 706-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы Арбитр ФИФА, инспектор РФС прокомментировал изменения в правилах, которые внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). 09.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий «Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля» В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем инстаграме продолжил поднятую им же самим накануне дискуссию о зарплатах в российском футболе. Комментарии пользователей не заставили долго ждать. 10.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег