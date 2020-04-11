Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить зрелищность матчей КХЛ Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить конкурентоспособность в КХЛ.

- Надо ввести потолок зарплат, вернуть драфт, ограничить заявку на сезон и запретить аренду. Вот четыре момента, которые помогут повысить спортивную составляющую и увеличить зрелищность матчей КХЛ, - приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что в марте Континентальная хоккейная лига утвердила изменения в регламенте в части потолка зарплат. С сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей.