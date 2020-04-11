Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить зрелищность матчей КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 апреля 2020 11:38Хоккей

Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить зрелищность матчей КХЛ

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить конкурентоспособность в КХЛ.

- Надо ввести потолок зарплат, вернуть драфт, ограничить заявку на сезон и запретить аренду. Вот четыре момента, которые помогут повысить спортивную составляющую и увеличить зрелищность матчей КХЛ, - приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что в марте Континентальная хоккейная лига утвердила изменения в регламенте в части потолка зарплат. С сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей.

«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Я категорически против приглашения Королькевича и Кабукова Хованцев узнал о своей отставке из интернета Дмитрий Васильев: Вместо главного тренера сборной России можно ввести должность генменеджера
Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы Арбитр ФИФА, инспектор РФС прокомментировал изменения в правилах, которые внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). 09.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
«Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля» В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 11.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в своем инстаграме продолжил поднятую им же самим накануне дискуссию о зарплатах в российском футболе. Комментарии пользователей не заставили долго ждать. 10.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
12:24 Футбол Хавьер Дзанетти: Не думаю, что Икарди вернется в «Интер»
11:59 Футбол «Ливерпуль» намерен перехватить у «Барселоны» защитника «Севильи»
11:38 Хоккей Вайсфельд рассказал, что поможет увеличить зрелищность матчей КХЛ
11:36 Фигурное катание Плющенко о карантине: У меня есть перепела, они несут яйца, мы их едим
11:32 Фигурное катание Евгений Плющенко: Несколько моих друзей были подключены к аппаратам ИВЛ
11:22 Футбол «Реал» заинтересован в приобретении Кейна и Холанда
11:05 Хоккей Борис Миронов: Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
11:00 Футбол Россиянин Смертин и украинец Лужный попали в список худших в истории чемпионов АПЛ
10:49 Футбол Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом
10:34 Хроника Василий Уткин: Никто и никогда не увидит денег, которые идут в пенсионный фонд РФ
10:32 Бокс Майк Тайсон: Я не смог бы победить Али в реальном бою
10:07 Биатлон Анфиса Резцова о словах Губерниева: За такое сажать надо
10:05 Баскетбол Клубы НБА попросят перенести драфт 2020 года из-за коронавируса
09:47 Биатлон Владимир Драчев: Я категорически против приглашения Королькевича и Кабукова
09:45 ММА Хабиб: Даже люди, менявшие ход истории, не спаслись, что уж говорить о нас
09:31 Футбол Роберто Карлос: Ходжсон уничтожил меня в «Интере», заставив играть в полузащите
09:14 Футбол Марчелло Липпи: Сезон должен заканчиваться на поле
08:59 Футбол «Тоттенхэм» заинтересован в переходе Коутиньо
08:46 Хоккей Билл Дэйли: Мы твердо намерены доиграть этот сезон и будем ждать сколько потребуется
08:29 Хоккей Билл Дэйли: Цель НХЛ - подготовиться к любому повороту в развитии ситуации
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Тюмени скончалась пациентка с коронавирусом
Итоги недели в Приморье: пропускной режим, запрет охоты и спасение мишки
Ещё один белгородец вылечился от коронавируса
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика