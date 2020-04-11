Игорь Есмантович: Для ЦСКА выезд во Владивосток всегда был непростым Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как воспринял новость о том, что «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ сезона-2020/21.

- Тяжело воспринял эту новость, для нас выезд во Владивосток всегда был непростым, сложно играть против «Адмирала». Это очень боеспособная команда, в этом сезоне до последнего тура боровшаяся за место в плей-офф, - приводит слова Есмантовича «РИА Новости».

Напомним, что 1 апреля «Адмирал» выступил с заявлением, что пропустит следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем.

Позже Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что «Адмирал» снялся с сезона-2020/21 и рассчитывает вернуться в чемпионат через год.