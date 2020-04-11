Стали известны города, которые НХЛ рассматривает для проведения плей-офф Стали известны города, арены которых руководство НХЛ просматривает для возможного проведения розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2019/20.

По информации ESPN, на данный момент в список вошли города Гранд-Форкс (штат Северная Дакота), Манчестер (штат Нью-Гэмпшир) и Саскатун (провинция Саскачеван).

- Я даже не могу сказать вам, что мы закончили создание этого списка и, тем более, что смогли сузить его, - цитирует официальный сайт телеканала заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли.

Накануне Дэйли сообщил, что сезон в НХЛ возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.