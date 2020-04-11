Никита Задоров: В Америке не так все страшно, как показывают в России Российский защитник рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в штате Колорадо.

Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в прямом эфире на своей странице в инстаграме поделился впечатлениями об обстановке в штате Колорадо.

«В Америке не так все страшно, по крайней мере, в Колорадо, как показывают в России, – рассказал Задоров. – В США полмиллиона заразилось, из них 45% – в Нью-Йорке. В Колорадо всего 6000 зараженных, а население штата – 6 миллионов, одна треть Москвы. Умерло 280 человек, это достаточно хороший показатель для нашего штата. У нас тишина. Власти ввели меры предосторожности, но все равно на улицах много людей, но они держат дистанцию. Все умно делается, никто не собирается компаниями по 20 человек жарить шашлыки.

Моя жена от меня больше вешается, чем я от нее. Завтра у дочки день рождения, в том году был плей-офф, сейчас буду тут, будем праздновать в семейном кругу. Классно, постоянно проводим время с семьей. Поехали купили велосипеды, на роликах постоянно катаюсь. Поставил хоккейные ворота, нахожу, чем заниматься. Все равно тяжело, скучаю по хоккею, по залу, потому что занимаюсь сейчас только со своим весом. Выживаем, как есть».

В нынешнем сезоне Задоров сыграл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 13 очков (9+13) при показателе полезности +6.