Агент Рылова объявил о продлении контракта со «Спартаком» В минувшем сезоне он стал самым результативным игроком обороны.

Юрий Николаев, агент российского защитника Якова Рылова, сообщил, что его клиент продолжит выступления за московский «Спартак».

«Мы договорились о новом контракте со «Спартаком». Срок – два года», – цитирует Николаева ТАСС.

Напомним, хоккеист выступает в составе красно-белых с 2019 года.

В минувшем сезоне он провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 35 (7+28) очков. В плей-офф Рылов отыграл три матча, сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».