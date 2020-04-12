Агент Рылова объявил о продлении контракта со «Спартаком» - Советский спорт
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12 апреля 2020 13:21ХоккейГичунцев Артур

Агент Рылова объявил о продлении контракта со «Спартаком»

В минувшем сезоне он стал самым результативным игроком обороны.

Юрий Николаев, агент российского защитника Якова Рылова, сообщил, что его клиент продолжит выступления за московский «Спартак».

«Мы договорились о новом контракте со «Спартаком». Срок – два года», – цитирует Николаева ТАСС.

Напомним, хоккеист выступает в составе красно-белых с 2019 года.

В минувшем сезоне он провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 35 (7+28) очков. В плей-офф Рылов отыграл три матча, сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».

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