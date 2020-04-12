Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру в 39 лет Швед дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Hockey Sverige сообщает, что шведский нападающий Тони Мортенссон принял решение завершить карьеру в 39 лет. Два последних года карьеры хоккеиста бывший игрок «Ак Барса» и СКА выступал во второй шведской лиге за «Альтмун».

В сезоне-2019/20 Мортенссон забросил 10 шайб и сделал 32 передачи в 51 матче.

Тони дебютировал в России в первом сезоне Континентальной хоккейной лиги (2008/09) и помог казанскому «Ак Барсу» стать первым обладателем Кубка Гагарина. С 2010 по 2015 годы швед выступал за СКА, где во второй раз стал чемпионом КХЛ (в 2015-м). Всего на его счету 239 очков (85+154) в 315 матчах регулярных чемпионатов, а также 56 очков (21+35) в 94 играх плей-офф.

В 2006 году Мортенссон помог сборной Швеции выиграть чемпионат мира в Риге.