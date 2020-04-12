Дергачев может вернуться из СКА в «Спартак» Нападающий ранее выступал за московский клуб в сезоне-2017/18.

Форвард СКА Александр Дергачев близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает «РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

«Дергачев, как ожидается, продолжит карьеру в «Спартаке». Существует вариант, при котором СКА в рамках обмена получит Александра Хохлачева», – рассказал источник агентства.

Контракт 23-летнего Дергачева со СКА из Санкт-Петербурга истекает 30 апреля. В сезоне-2019/20 форвард сыграл 26 матчей в КХЛ, набрав 3 очка (1+2), а также 14 матчей за «СКА-Неву» в ВХЛ.

Александр ранее уже выступал за «Спартак» в сезоне-2017/18. Всего в КХЛ на счету нападающего 189 матчей и 29 очков (15 голов и 14 результативных передач).