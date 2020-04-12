Агент: Сорокин принял решение об отъезде в НХЛ 24-летний вратарь не будет продлевать контракт с ЦСКА.

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Сорокина Шуми Бабаев сообщил, что хоккеист принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге и не будет продлевать контракт с армейцами, который заканчивается 30 апреля.

«Сорокин пока принял такое решение – уезжать в НХЛ. А дальше будет видно», – заявил Бабаев в интервью ТАСС.

В 2014 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Сорокина на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 78 номером, однако с тех пор Илья так и не сыграл ни одного матча в североамериканской лиге.

В том же 2014-м Сорокин перешел из новокузнецкого «Металлурга» в ЦСКА. Всего на счету голкипера 313 матчей и 184 победы в КХЛ.

В нынешнем сезоне олимпийский чемпион Пхенчхана сыграл в регулярном чемпионате 40 матчей, одержав 26 побед в основное время, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,5 шайбы за игру.

Напомним, что ранее о желании видеть Сорокина в Нью-Йорке в следующем сезоне заявлял генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. В нынешнем сезоне ворота «островитян» защищают россиянин Семен Варламов и немец Томас Грайсс.