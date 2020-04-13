Шуми Бабаев: Основная цель и приоритет Скабелки – «Локомотив» Шуми Бабаев, агент тренера Андрея Скабелки, заявил, что «Локомотив» является приоритетным вариантом для продолжения работы специалиста.

- У нас основная цель и приоритет - Ярославль. Но говорить о том, что подписан контракт и достигнуты все договоренности, преждевременно, - цитирует Бабаева ТАСС.

Ранее стало известно, что «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, действие которого истекает 30 апреля 2020 года.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20 «Барыс» набрал 84 очка и занял вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В первом раунде серии плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина «Барыс» со счетом 4-1 обыграл «Металлург».