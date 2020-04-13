Дарюс Каспарайтис: Пробегаю примерно по 50 километров в неделю Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис, проживающий в Майами, рассказал, как проводит время во время пандемии коронавируса.

- Я стараюсь три часа в день заниматься спортом, пробегаю примерно по 50 километров в неделю. Потом провожу время с детьми. Каждый день примерно одинаковый.

- У вас нет паники? От людей не шарахаетесь?

- Это от меня люди шарахаются! Я бегаю очень долго, сильно потею, потому что во Флориде температура больше 30. Когда они видят меня после пробежки, то пугаются, разворачиваются и убегают, - приводит слова Каспарайтиса Sport24.ru.

Ранее Каспарайтис рассказал, что у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 526 391. От последствий заражения коронавирусом в стране скончались 20 457 человек, вылечились 31 270 человек.