Дарюс Каспарайтис: Пробегаю примерно по 50 километров в неделю

- Я стараюсь три часа в день заниматься спортом, пробегаю примерно по 50 километров в неделю. Потом провожу время с детьми. Каждый день примерно одинаковый.
- У вас нет паники? От людей не шарахаетесь?
- Это от меня люди шарахаются! Я бегаю очень долго, сильно потею, потому что во Флориде температура больше 30. Когда они видят меня после пробежки, то пугаются, разворачиваются и убегают, - приводит слова Каспарайтиса Sport24.ru.
Ранее Каспарайтис рассказал, что у российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть шанс побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 526 391. От последствий заражения коронавирусом в стране скончались 20 457 человек, вылечились 31 270 человек.
Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай У Акинфеева сорвалась встреча с актером Буруновым, Гончаренко следит за братом Чалова На «ЦСКА ТВ» запустили видеоблог «На карантине». В первом выпуске на вопросы отвечалиВиктор Гончаренко, Игорь Акинфеев и Федор Чалов. 12.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий