«Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым

Российский нападающий Илья Баранов продолжит выступления за «Салават Юлаев». Согласно источнику, уфимский клуб продлит трудовой контракт с игроком на два года.
В минувшем сезоне 24-летний хоккеист отыграл 16 матчей и набрал четыре очка. Что касается «Салавата», то команда вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив «Авангард» со счетом 4-2. Позже стало известно о досрочном прекращении сезона из-за пандемии коронавируса.
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Хоккейные матчи, которые хотелось бы пересмотреть. Пока сидим дома (видео) «Матч ТВ» заполняет паузу в хоккейном календаре бессистемно.
13.04.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Сборная, которую потеряем. КХЛ покинет немало игроков «Советский спорт» попытался составить команду из игроков, которых мы иможем не увидеть в новом сезоне КХЛ. Кто-то отправится в НХЛ, другие завершат карьеру. 10.04.2020 11:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Марез», «Веретенников», «Дзюба»… Кого из Белоруссии надо срочно забирать в Россию Мы определили великолепную семерку футболистов продолжающегося белорусского чемпионата, которые после окончания пандемии не затерялись бы в РПЛ. 12.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем Фарфан навел шороху, игрока «Эдмонтона» не спасли, а Задоров хочет изменить Россию В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.04.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Дмитрий Селюк: Смолов меня понял и съехал с темы Проживающий в Испании российский футбольный агент (в том числе – экс-звезды «Ман Сити» и «Барселоны» Яя Туре) высказался по самым актуальным темам. 11.04.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав