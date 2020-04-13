«Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 18:29ХоккейГичунцев Артур

«Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым

Об этом сообщает «ГорОбзор».

Российский нападающий Илья Баранов продолжит выступления за «Салават Юлаев». Согласно источнику, уфимский клуб продлит трудовой контракт с игроком на два года.

В минувшем сезоне 24-летний хоккеист отыграл 16 матчей и набрал четыре очка. Что касается «Салавата», то команда вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив «Авангард» со счетом 4-2. Позже стало известно о досрочном прекращении сезона из-за пандемии коронавируса.

«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Хоккейные матчи, которые хотелось бы пересмотреть. Пока сидим дома (видео) «Матч ТВ» заполняет паузу в хоккейном календаре бессистемно. 13.04.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Сборная, которую потеряем. КХЛ покинет немало игроков «Советский спорт» попытался составить команду из игроков, которых мы иможем не увидеть в новом сезоне КХЛ. Кто-то отправится в НХЛ, другие завершат карьеру. 10.04.2020 11:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Марез», «Веретенников», «Дзюба»… Кого из Белоруссии надо срочно забирать в Россию Мы определили великолепную семерку футболистов продолжающегося белорусского чемпионата, которые после окончания пандемии не затерялись бы в РПЛ. 12.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем
Фарфан навел шороху, игрока «Эдмонтона» не спасли, а Задоров хочет изменить Россию В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 12.04.2020 08:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
Дмитрий Селюк: Смолов меня понял и съехал с темы Проживающий в Испании российский футбольный агент (в том числе – экс-звезды «Ман Сити» и «Барселоны» Яя Туре) высказался по самым актуальным темам. 11.04.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
Новости
19:32 Футбол Полузащитник «Уфы» Фомин интересен итальянскому клубу
19:11 Футбол Каррера – о критике Глушакова: Если бы он говорил о себе, всем было бы наплевать
18:52 Футбол Артем Дзюба: «Мстители» – космический фильм, ничего такого не было даже рядом
18:29 Хоккей «Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым
18:18 Хроника Карякин и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ
18:05 Футбол Мариу может вернуться в лиссабонский «Спортинг»
17:53 Фигурное катание Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения
17:46 Футбол Кержаков назвал условие, при котором Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную
17:27 Футбол Одил Ахмедов: Уважаю Галицкого. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер
17:16 Киберспорт Онователь киберспортивного холдинга GameShow Алексей Бурдыко скончался от коронавируса в 34 года
17:03 Футбол В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Ювентуса»
16:51 Футбол Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин
16:46 Олимпиада Познер рассказал, почему спортсмены поддерживают действующую власть
16:29 Фигурное катание Сергей Шахрай: Борюсь с коронавирусом березовым соком
16:28 Биатлон Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты
16:12 Художественная гимнастика Алина Кабаева: Флешмоб врачей заслуживает серьезного отношения и глубокой благодарности
15:54 Футбол Заурбек Плиев: В матче со «Спартаком» на поражение мы не наиграли
15:36 Футбол «Галатасарай» предложил Балотелли двухлетний контракт
15:31 Футбол СМИ: «Зенит» хочет купить у «Ювентуса» игрока, заразившегося коронавирусом
15:20 Футбол Кержаков о своем отказе перейти в «ПСЖ»: Они боролись за выживание
Плач из регионов: государству нечем помочь малоимущим и многодетным семьям
Корюшка-прибойка и штрафы за нарушение карантина
В Тюмени на 13 апреля выявлено 14 новых заболевших коронавирусом
В Башкирии за сутки снова увеличилось количество заболевших коронавирусом
Рост числа заболевших на Ставрополье объяснили увеличением количества анализов
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика