«Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым Об этом сообщает «ГорОбзор».

Российский нападающий Илья Баранов продолжит выступления за «Салават Юлаев». Согласно источнику, уфимский клуб продлит трудовой контракт с игроком на два года.

В минувшем сезоне 24-летний хоккеист отыграл 16 матчей и набрал четыре очка. Что касается «Салавата», то команда вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив «Авангард» со счетом 4-2. Позже стало известно о досрочном прекращении сезона из-за пандемии коронавируса.