Тихонов продлил контракт с «Ак Барсом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Виктор Тихонов продолжит выступления за казанский «Ак Барс». Сегодня, 13 апреля нападающий подписал новое соглашение, которое в силе до конца сезона -2020/21. В минувшем сезоне 31-летний хоккеист провел 27 матчей и набрал 11 очков (6+5). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars) 13 Апр 2020 в 9:14 PDT