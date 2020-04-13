Виртуальный Кубок Гагарина. «Йокерит» одолел «Динамо» и стал финалистом серии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 20:50ХоккейГичунцев Артур

Виртуальный Кубок Гагарина. «Йокерит» одолел «Динамо» и стал финалистом серии

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Финский «Йокерит» выиграл серию у московского «Динамо» (4-0) в рамках виртуального Кубка Гагарина.

Напомним, пресс-служба КХЛ решила разыграть трофей путем голосования, которое проводится среди болельщиков. Судьбу каждого матча решают именно фанаты.

В сегодняшнем поединке клуб из Хельсинки набрал 37 089 голосов, а команда из России – 27 218.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КХЛ (@khl)

Таким образом, «Йокерит» в финальной серии сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КХЛ (@khl)

Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Президент «Рейнджерс»: Нельзя назначать капитана ради самого назначения Агент: Сорокин принял решение об отъезде в НХЛ Свечников обошел Макдэвида и признан автором лучшего гола в сезоне (видео)
«Марез», «Веретенников», «Дзюба»… Кого из Белоруссии надо срочно забирать в Россию Мы определили великолепную семерку футболистов продолжающегося белорусского чемпионата, которые после окончания пандемии не затерялись бы в РПЛ. 12.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем
Скованные одним страхом. Почему бордюрный камень может стать важнее футбола Большому спорту после окончания пандемии придется столкнуться с новой реальностью, выжить в которой совсем непросто. 12.04.2020 16:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Яшкин выбирает «Динамо». Чтобы выиграть Кубок Гагарина Нападающий Дмитрий Яшкин продлит контракт с «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Русский чех подпишет контракт по схеме «1+1». 11.04.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Сборная, которую потеряем. КХЛ покинет немало игроков «Советский спорт» попытался составить команду из игроков, которых мы иможем не увидеть в новом сезоне КХЛ. Кто-то отправится в НХЛ, другие завершат карьеру. 10.04.2020 11:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:50 Хоккей Виртуальный Кубок Гагарина. «Йокерит» одолел «Динамо» и стал финалистом серии
20:47 Теннис Сафин о мировом правительстве: Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, но за ними есть кто-то
20:42 Теннис Марат Сафин: Не верю, что цивилизация закончится. Просто все будем ходить с чипом
20:32 Футбол Агент Смольникова: Ведем переговоры с тремя российскими клубами
20:14 Футбол Селихов сменил имидж (фото)
20:01 Хоккей Тихонов продлил контракт с «Ак Барсом»
19:37 Футбол Источник: УЕФА дал согласие на завершение сезона в августе
19:32 Футбол Полузащитник «Уфы» Фомин интересен итальянскому клубу
19:11 Футбол Каррера – о критике Глушакова: Если бы он говорил о себе, всем было бы наплевать
18:52 Футбол Артем Дзюба: «Мстители» – космический фильм, ничего такого не было даже рядом
18:29 Хоккей «Салават Юлаев» решил продлить контракт с Барановым
18:18 Хроника Карякин и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ
18:05 Футбол Мариу может вернуться в лиссабонский «Спортинг»
17:53 Фигурное катание Навка раскрыла планы на «карантинный» день рождения
17:46 Футбол Кержаков назвал условие, при котором Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную
17:27 Футбол Одил Ахмедов: Уважаю Галицкого. Когда с ним общаешься – не скажешь, что он миллиардер
17:16 Киберспорт Онователь киберспортивного холдинга GameShow Алексей Бурдыко скончался от коронавируса в 34 года
17:03 Футбол В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Ювентуса»
16:51 Футбол Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин
16:46 Олимпиада Познер рассказал, почему спортсмены поддерживают действующую власть
Плач из регионов: государству нечем помочь малоимущим и многодетным семьям
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Карелии
На «ГАЗ» составили протокол за очередь на проходной
Рост числа заболевших на Ставрополье объяснили увеличением количества анализов
Еще 26 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика