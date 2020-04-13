Виртуальный Кубок Гагарина. «Йокерит» одолел «Динамо» и стал финалистом серии

Финский «Йокерит» выиграл серию у московского «Динамо» (4-0) в рамках виртуального Кубка Гагарина.
Напомним, пресс-служба КХЛ решила разыграть трофей путем голосования, которое проводится среди болельщиков. Судьбу каждого матча решают именно фанаты.
В сегодняшнем поединке клуб из Хельсинки набрал 37 089 голосов, а команда из России – 27 218.
Таким образом, «Йокерит» в финальной серии сыграет с «Салаватом Юлаевым».
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