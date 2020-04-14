Овечкина признали лучшим среди 34-летних

Списки по каждому возрасту составило издание Sportsnet. Напомним, что российский нападающий занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Овечкин забросил 706 шайб, из них 48 - в сезоне-2019/20, прерванном на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.
Накануне в рейтинге The Athletic худшим 79-м номером в истории НХЛ был признан Алексей Яшин.
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