Овечкина признали лучшим среди 34-летних Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг сильнейших игроков НХЛ его возраста.

Списки по каждому возрасту составило издание Sportsnet. Напомним, что российский нападающий занимает восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Овечкин забросил 706 шайб, из них 48 - в сезоне-2019/20, прерванном на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.

Накануне в рейтинге The Athletic худшим 79-м номером в истории НХЛ был признан Алексей Яшин.