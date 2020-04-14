Гэри Беттмэн: Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет контроля Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что не знает, когда получиться возобновить сезон в лиге.

- Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет даже понимания, когда люди смогут собираться вместе, - цитирует официальны2й сайт НХЛ со ссылкой на CNN.

Ранее заместитель комиссионера Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.

Отметим, матчи розыгрыша Кубка Стэнли должны были начаться 8 апреля.