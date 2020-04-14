Патрик Кейн: Сейчас снова стал играть с друзьями онлайн в Xbox Форвард «Чикаго» Патрик Кейн рассказал, что во время самоизоляции стал чаще играть в приставку.

- Я нахожусь в квартире в Чикаго и тренируюсь практически каждый день. В последние лет пять я в них не играл, а сейчас снова стал играть с друзьями онлайн в Xbox. Это прикольно. Я трачу на это довольно много времени, а еще смотрю сериалы. В общем, просто жду новостей относительно сезона и остаюсь дома, - приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Ранее Кейн рассказал, что все разговоры о том, что это он сделал Панарина таким игроком, беспочвенны.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.