Патрик Кейн: Старайтесь соблюдать самоизоляцию, чтобы мы смогли справиться со всем как можно скорее Форвард «Чикаго» Патрик Кейн призвал жителей Чикаго оставаться дома во время пандемии.

- Старайтесь быть дома, соблюдать карантин и самоизоляцию, чтобы мы смогли справиться со всем как можно скорее. Надеюсь, что нам удастся с этим быстро справиться, и мы сможем вернуться к игре в хоккей.

Жители Чикаго, мы все находимся с вами в это время. Оставайтесь дома, и тогда мы прорвемся и вернемся в United Center в скором времени, чтобы снова играть, - приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Ранее Кейн рассказал, что во время самоизоляции стал чаще играть в приставку.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.