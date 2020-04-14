Алексей Морозов: Все клубы, за исключением «Адмирала», подтвердили участие в сезоне -2020/21 Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что все клубы кроме «Адмирала» подтвердили свое участие в следующем сезоне.

- К сожалению, объявил о своем неучастии «Адмирал», с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как «проблемные», мы общались, - приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Напомним, что «Адмирал» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. Дальневосточный клуб решил перечислить деньги в резервный фонд Приморья и пойдут на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

2 апреля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что «Адмирал» снялся с сезона-2020/21, но рассчитывает вернуться в чемпионат через год. При этом команда «Тайфун» примет участие в МХЛ в сезоне-2020/2021.