Алексей Морозов: Надеюсь, что это все закончится, и сдвигать старт сезона КХЛ не придется Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что не придется сдвигать начало следующего сезона на более позднюю дату.

- Мы следим за ситуацией и будем делать выводы. Но я надеюсь, что это все закончится, сдвигать ничего не придется, и все команды вовремя выйдут из отпусков. Во всяком случае, время у нас еще есть, - приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Ранее Морозов рассказал, что все клубы КХЛ за исключением «Адмирала» подвердили свое участия на следующий сезона.

Напомним, что решение о досрочном завершении сезона в КХЛ было принято 25 марта. Ранее с розыгрыша Кубка Гагарина снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс», а в плей-офф удалось провести лишь первый раунд.