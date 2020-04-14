Владимир Малахов: Считаю, что Сорокин перерос КХЛ, мог уезжать еще года два назад

Насчет первого номера «Айлендерс» я не уверен. Все-таки у Варламова больше опыта в НХЛ. Хотелось бы, чтобы он сразу заиграл. Но, думаю, что у него год-два уйдет на адаптацию к этому хоккею.
Считаю, что Илья перерос КХЛ, мог уезжать еще года два назад. Тогда был действующий контракт с ЦСКА, который он решил отработать до конца, - передает слова Малахова Sport24.ru.
Ранее Шуми Бабаев, агент Сорокина, сообщил, что голкипер принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге и не будет продлевать контракт с армейцами, который заканчивается 30 апреля.
Напомним, что «Айлендерс» выбрал Сорокина на драфте 2016 года НХЛ в третьем раунде под общим 78 номером.
Отметим, что о желании видеть Сорокина в Нью-Йорке на следующий сезон заявлял генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.
В нынешнем сезоне олимпийский чемпион Пхенчхана сыграл в регулярном чемпионате 40 матчей, одержав 26 побед в основное время, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,5 шайбы за игру.