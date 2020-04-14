Агент Салака: Александр точно покинет Ригу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 апреля 2020 15:12Хоккей

Агент Салака: Александр точно покинет Ригу

Игорь Парашкин, агент Александра Салака, заявил, что голкипер покинет рижское «Динамо».

- Салак точно покинет Ригу. Мы рассматриваем все варианты продолжения карьеры, - цитирует агента ТАСС.

Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате Салак провел 32 встречи, одержав восемь побед и записав на свой счет два «сухих» матча.

«Динамо» по итогам «регулярки», набрав 41 очко в 62 встречах, заняло 11 местро в турнирной таблице Западной конференции.

Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе. 10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Магомед Оздоев: Не люблю ММА. Вот бокс – искусство, а это простая драка 27-летний полузащитник сборной России и «Зенита» ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма питерского клуба. Приводим интересные фрагменты. 13.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Владимир Малахов: Считаю, что Сорокин перерос КХЛ, мог уезжать еще года два назад Владимир Малахов: Мне кажется, что НХЛ все-таки отменит сезон Патрик Кейн: Старайтесь соблюдать самоизоляцию, чтобы мы смогли справиться со всем как можно скорее
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
«Марез», «Веретенников», «Дзюба»… Кого из Белоруссии надо срочно забирать в Россию Мы определили великолепную семерку футболистов продолжающегося белорусского чемпионата, которые после окончания пандемии не затерялись бы в РПЛ. 12.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
Новости
15:12 Хоккей Агент Салака: Александр точно покинет Ригу
15:00 Футбол ФИФА перенесет клубный чемпионат мира на июнь 2022 года
14:43 Лыжный спорт Вяльбе с семьей показала танец под песню группы Little Big (видео)
14:32 ММА Алистар Оверим: Наверное, я уже подхватил этот вирус
14:26 ММА Бой Яна перенесен из Казахстана на остров UFC
14:20 Футбол Геркус построил график пандемии в России: Пик пройдем в мае, около пяти тысяч россиян умрут
14:16 Хоккей Владимир Малахов: Считаю, что Сорокин перерос КХЛ, мог уезжать еще года два назад
14:07 Футбол Смолов пытается отсудить восемь миллионов рублей за разбитый спорткар
13:57 Хоккей Владимир Малахов: Мне кажется, что НХЛ все-таки отменит сезон
13:38 Футбол Борис Раппопорт: Думаю, что в футболе, когда все вернется к обычной жизни, будут серьезные изменения
13:24 Хоккей Алексей Морозов: Надеюсь, что это все закончится, и сдвигать старт сезона КХЛ не придется
13:17 Хоккей Алексей Морозов: Все клубы, за исключением «Адмирала», подтвердили участие в сезоне -2020/21
13:13 Футбол Дюков об урезании зарплат в клубах РПЛ: Коллективное соглашение возможно, но не реализуемо
13:05 Футбол Дюков о возможных последствиях пандемии для футбола: Не надо драматизировать
13:00 Футбол ФИФА: Вопросами календаря матчей сборных занимается специальная рабочая группа
12:59 Футбол Александр Дюков: Возобновление РПЛ на первой неделе июня - маловероятный сценарий
12:51 Футбол Президент РФС не согласен с Федуном в оценках сделки ОПЕК+
12:44 Футбол Павел Худяков: Переподписали много народу, рассчитываем на всех футболистов
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Глазове подтвердился первый тест на коронавирус
За сутки подтвердился COVID-19 еще у двух волгоградцев
В Тюмени на 14 апреля коронавирус подтвердился еще у 14 человек
Для выхода из дома на Ставрополье введут электронные билеты
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика