Агент Салака: Александр точно покинет Ригу Игорь Парашкин, агент Александра Салака, заявил, что голкипер покинет рижское «Динамо».

- Салак точно покинет Ригу. Мы рассматриваем все варианты продолжения карьеры, - цитирует агента ТАСС.

Напомним, что в завершившемся регулярном чемпионате Салак провел 32 встречи, одержав восемь побед и записав на свой счет два «сухих» матча.

«Динамо» по итогам «регулярки», набрав 41 очко в 62 встречах, заняло 11 местро в турнирной таблице Западной конференции.