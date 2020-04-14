Слепышев и Окулов продлили контракты с ЦСКА

Официальный сайт ХК ЦСКА сообщил о продлении контрактов с нападающими Антоном Слепышевым и Константином Окуловым.
25-летний Слепышев, которого хотел вернуть в свой состав «Эдмонтон Ойлерз», остается в ЦСКА еще на два сезона. Антон дебютировал в команде в сезоне-2018/19 и в прошлом году стал обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне на его счету 45 очков (18+27) в 54 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 4 играх плей-офф, набранных при среднем времени на льду 15:15 минут. Всего в составе ЦСКА Слепышев провел 131 матч и набрал очков 80 (38+42).
25-летний Окулов продлил трудовое соглашение с армейцами на один сезон. Константин перешел в ЦСКА после расставанию с «Сибирью» в 2017 году. В прошлом сезоне на его счету 38 очков (17+21) очков в 56 играх регулярного чемпионата и 1 очко (0+1) в 3 матчах плей-офф, при среднем времени на льду 14:48. Всего в составе ЦСКА Окулов провел 164 встречи и набрал 103 очка (50+53).
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