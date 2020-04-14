НХЛ продлила режим самоизоляции до 30 апреля Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

Национальная хоккейная лига в своем официальном твиттере сообщила о продлении режима самоизоляции для игроков, тренеров и сотрудников клубов до 30 апреля.

Вот, что сказано в сообщении лиги:

«После консультаций с нашими медэкспертами и представителями Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ приняла решение о продлении самоизоляции для игроков, тренеров и персонала клубов лиги до 30 апреля».

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.