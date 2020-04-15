Питерс назначен главным тренером «Автомобилиста» Бывший тренер «Каролины» и «Калгари» Билл Питерс возглавил «Автомобилист».

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, помощниками канадского специалиста станут Перри Перн, Герман Титов, а также Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже работавшие в клубе.

Напомним, что 29 ноября прошлого года Питерс был со скандалом уволен из «Калгари» - нападающий «Орландо Солар Бэрс» (ECHL) Аким Алиу обвинил специалиста в расистских высказываниях, допущенных им десять лет назад во время тренировки «Рокфорд Айсхогс» (AHL).

Лучшим в самостоятельной тренерской карьере Питерса в НХЛ стал сезон-2018/19, когда «Калгари» под его руководством выиграл Тихоокеанский дивизион и пробился в плей-офф, где в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Колорадо» в пяти матчах (1-4).

Стоит также отметить, что под руководством Питерса сборная Канады в 2016 году выиграла чемпионат мира в России, одолев в московском финале команду Финляндии (2:0).