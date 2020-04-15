Романов продолжит карьеру в «Монреале» Защитник ЦСКА Александр Романов продолжит карьеру в «Монреале».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники, действующий контракт 20-летнего игрока обороны с ЦСКА истекает 30 апреля и игрок не будет его продлевать.

Напомним, что Романов провел 94 встречи за ЦСКА в КХЛ, записав на свой счет 11 (1+10) очков при показателе полезности «+ 39».

Отметим, что в 2019 году Романов, выбранный «Монреалем» во втором раунде под общим 38-м номером на драфте 2018 года, в составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина.