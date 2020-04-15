Билл Питерс: Бэбкок в КХЛ? Никогда не говори никогда Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс оценил шансы Майка Бэбкока возглавить клуб КХЛ.

- Бэбкок в КХЛ? Никогда не говори никогда. Жизнь покажет, - приводит слова Питерса Sport24.ru.

Ранее бывший нападающий «Детройта» Юхан Франзен назвал Майка Бэбкока худшим человеком, которого он когда-либо встречал в своей жизни.

Напомним, что 56-летний Бэбкок возглавил «Торонто» 20 мая 2015 года, заключив с «Мэйпл Лифс» восьмилетний контракт на сумму 50 миллионов долларов. 20 ноября 2019 года был освобождён от занимаемой должности.

За свою тренерскую карьеру завоевывал Кубок Стэнли («Детройт» 2008 год), а также приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (2010 и 2014 годы) и на чемпионате мира (2004 год).