Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором»

Чешский вратарь Роман Вилл подписал контракт с челябинским «Трактором» на два сезона. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Источник также информирует, что команду покинет 32-летний российский голкипер Станислав Галимов.
В сезоне-2019/20 Вилл выступал за шведский «Регле», сыграв 34 матча в регулярном чемпионате и пропуская в среднем по 2,12 шайбы за матч при 92,2% отраженных бросков. В матчах Еврохоккейтура Роман защищал ворота сборной Чехии. В его активе есть одна встреча в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2014/15.
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