Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 16:21ХоккейШарафудинов Виктор

Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором»

27-летний голкипер в сезоне-2019/20 выступал за шведский «Регле».

Чешский вратарь Роман Вилл подписал контракт с челябинским «Трактором» на два сезона. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Источник также информирует, что команду покинет 32-летний российский голкипер Станислав Галимов.

В сезоне-2019/20 Вилл выступал за шведский «Регле», сыграв 34 матча в регулярном чемпионате и пропуская в среднем по 2,12 шайбы за матч при 92,2% отраженных бросков. В матчах Еврохоккейтура Роман защищал ворота сборной Чехии. В его активе есть одна встреча в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2014/15.

Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы Мы изучили статистику удалений и прочих нарушений в РПЛ и топ-лигах. Вывод: не судейство мешает нашим клубам в еврокубках. 15.04.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Фарфан, Панарин, Смолов: спортсмены в условиях мутации Наш автор объясняет, почему она с нетерпением ждет выхода мемуаров Федора Смолова. 15.04.2020 14:30 Футбол Лукачи Анастасия
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
17:13 Футбол Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
16:42 Хоккей Крикунов останется в московском «Динамо» еще на один сезон
16:29 Футбол Канте хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны»
16:21 Хоккей Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором»
16:12 Футбол Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
15:55 Хоккей Билл Питерс: Я намерен полностью отработать свой контракт с «Автомобилистом»
15:41 Футбол Лучшего бомбардира чемпионатов Англии выписали из больницы
15:41 Хоккей Билл Питерс: Бэбкок в КХЛ? Никогда не говори никогда
15:27 Футбол Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его присоединиться к «Ливерпулю»
15:08 Футбол Макси Бьянкуччи: Никто не знает будущее Месси
14:52 Хоккей Романов продолжит карьеру в «Монреале»
14:33 Хоккей Питерс назначен главным тренером «Автомобилиста»
14:24 Футбол Жиру по окончании сезона перейдет в «Интер»
14:06 Футбол Илья Абаев: В ФНЛ нет больших зарплат, поэтому сокращать, как в РПЛ, наверное, неуместно
13:58 Хроника «Не вижу смысла бороться со свиньей». Соловьев отказался от рэп-батла с Уткиным
13:53 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»
13:35 Футбол Александр Кержаков: Лично я не понимал, зачем Месси вообще кому-то отдает мяч
13:18 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен
12:59 Футбол Вячеслав Колосков: Мне кажется, что ничего страшного в снятие клубов с чемпионатов нет
12:50 ММА Эдгард Запашный сообщил, что мошенники выманили у него 50 тысяч рублей (видео)
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты «Уральских авиалиний»
Свидетели коронавируса: почему 27 медиков РКБ из Уфы написали обращение Путину
Власти Ростовской области заявили об ухудшении ситуации по коронавирусу
«Основная задача — сохранить команду». Как выживает ресторанный бизнес Нижнего Тагила
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика