Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором» 27-летний голкипер в сезоне-2019/20 выступал за шведский «Регле».

Чешский вратарь Роман Вилл подписал контракт с челябинским «Трактором» на два сезона. Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Источник также информирует, что команду покинет 32-летний российский голкипер Станислав Галимов.

В сезоне-2019/20 Вилл выступал за шведский «Регле», сыграв 34 матча в регулярном чемпионате и пропуская в среднем по 2,12 шайбы за матч при 92,2% отраженных бросков. В матчах Еврохоккейтура Роман защищал ворота сборной Чехии. В его активе есть одна встреча в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2014/15.