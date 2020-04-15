Крикунов останется в московском «Динамо» еще на один сезон Владимир Васильевич работает с бело-голубыми с октября 2018 года.

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о продлении контракта с 69-летним главным тренером Владимиром Крикуновым.

«Сегодня мы подписали новое соглашение с Владимиром Васильевичем сроком на один год, – сообщил генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков. – Игра и результат, показанные в завершившемся чемпионате полностью устроили руководство клуба. Сейчас мы совместно с Владимиром Крикуновым находимся в активной стадии формирования команды. До 30 апреля мы планируем объявить о продлении контрактов с рядом игроков, а уже с открытием трансферного окна болельщики вправе ждать новости о новичках команды».

Напомним, что Крикунов работает с бело-голубыми с октября 2018 года. С тех пор «Динамо» дважды выходило во второй раунд Кубка Гагарина. В прошлом году динамовцы уступили будущему чемпиону ЦСКА. Новая встреча соперников должна была состояться нынешней весной после того, как команда Крикунова в первом раунде плей-офф прошла «Спартак», однако сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.