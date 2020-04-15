«Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом
Минувший сезон 27-летний голкипер провел в шведском «Регле».
Челябинский «Трактор» подтвердил переход чешского голкипера Романа Вилла. Соответствующая новость в официальном инстаграме клуба КХЛ.
«Вратарь сборной Чехии Роман Вилл продолжит карьеру в «Тракторе», клуб достиг с хоккеистом договоренности на два года. В минувшем сезоне он выступал за шведский клуб «Регле», в котором имел статус первого номера, сыграл в 34 матчах, четыре из них закончил «на ноль», отразив 92,2 процента бросков», – сказано в сообщении.
Помимо «Регле» Вилл ранее выступал на родине за «Младу Болеслав», «Либерец», а также в США за «Монктон Уайлдкэтс», «Лэйк Эри Монстерз», «Сан Антонио Рэмпейдж», «Форт Уэйн Кометс» и «Колорадо Эвеланш». На счету чешского вратаря один матч в НХЛ в сезоне-2014/15.
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