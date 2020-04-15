«Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом - Советский спорт
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15 апреля 2020 19:10ХоккейШарафудинов Виктор

«Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом

Минувший сезон 27-летний голкипер провел в шведском «Регле».

Челябинский «Трактор» подтвердил переход чешского голкипера Романа Вилла. Соответствующая новость в официальном инстаграме клуба КХЛ.

«Вратарь сборной Чехии Роман Вилл продолжит карьеру в «Тракторе», клуб достиг с хоккеистом договоренности на два года. В минувшем сезоне он выступал за шведский клуб «Регле», в котором имел статус первого номера, сыграл в 34 матчах, четыре из них закончил «на ноль», отразив 92,2 процента бросков», – сказано в сообщении.

Помимо «Регле» Вилл ранее выступал на родине за «Младу Болеслав», «Либерец», а также в США за «Монктон Уайлдкэтс», «Лэйк Эри Монстерз», «Сан Антонио Рэмпейдж», «Форт Уэйн Кометс» и «Колорадо Эвеланш». На счету чешского вратаря один матч в НХЛ в сезоне-2014/15.

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⚡️ «Трактор» достиг договорённости с голкипером Романом Виллом @willda35 ⚡️ ⠀ Вратарь сборной Чехии Роман Вилл продолжит карьеру в «Тракторе», клуб достиг с хоккеистом договорённости на два года. В минувшем сезоне он выступал за шведский клуб «Рёгле», в котором имел статус первого номера, сыграл в 34 матчах, четыре из них закончил «на ноль», отразив 92,2 процента бросков. ⠀ Этот чемпионат был прерван перед плей-офф из-за пандемии коронавируса, ХК «Рёгле» шёл на третьем месте. За сборную Чехии в сезоне 2019/20 новый голкипер «Трактора» провёл шесть игр на Евротуре, в игре против команды России он заработал «сухарь». ⠀ ℹ Роман Вилл Родился 22 мая 1992 года в Пльзене, Чехия Рост: 185 см Вес: 90 кг Хват: левый Гражданство: Чехия Школа/первая команда: «Млада Болеслав» ⠀ Карьера: «Млада Болеслав», «Либерец», «Монктон Уайлдкэтс», «Лэйк Эри Монстерз», «Сан Антонио Рэмпейдж», «Форт Уэйн Кометс», «Колорадо Эвеланш», «Рёгле» ⠀ Достижения: серебряный призёр чешской Экстралиги 2017 и 2019, лучший вратарь Экстралиги 2019, чемпион чешской первой лиги 2013 и 2014, участник юниорского чемпионата мира 2010, участник европейской Лиги чемпионов 2016/2017 и 2017/2018, полуфиналист европейской Лиги чемпионов 2018 года. ⠀ #хктрактор #мыоднакоманда #затанкоград

Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor)

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