«Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом Минувший сезон 27-летний голкипер провел в шведском «Регле».

Челябинский «Трактор» подтвердил переход чешского голкипера Романа Вилла. Соответствующая новость в официальном инстаграме клуба КХЛ.

«Вратарь сборной Чехии Роман Вилл продолжит карьеру в «Тракторе», клуб достиг с хоккеистом договоренности на два года. В минувшем сезоне он выступал за шведский клуб «Регле», в котором имел статус первого номера, сыграл в 34 матчах, четыре из них закончил «на ноль», отразив 92,2 процента бросков», – сказано в сообщении.

Помимо «Регле» Вилл ранее выступал на родине за «Младу Болеслав», «Либерец», а также в США за «Монктон Уайлдкэтс», «Лэйк Эри Монстерз», «Сан Антонио Рэмпейдж», «Форт Уэйн Кометс» и «Колорадо Эвеланш». На счету чешского вратаря один матч в НХЛ в сезоне-2014/15.