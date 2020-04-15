«Авангард» на один сезон пролил контракт с Гариповым Голкипер перешел в омский клуб в декабре прошлого года из «Ак Барса».

Официальный сайт ХК «Авангард» сообщил о продлении контракта с 28-летним вратарем Эмилем Гариповым. Новое соглашение рассчитано на один год. В сезоне-2019/20 Гарипов провел за команду Боба Хартли 11 матчей, отразив 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,08.