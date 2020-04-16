Разин продлил контракт с «Северсталью» Главный тренер череповецкой команды Андрей Разин остается в клубе еще на один сезон.

«Хоккейный клуб «Северсталь» подписал новый контракт с Андреем Разиным. Срок соглашения с главным тренером рассчитан на один сезон», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что Разин возглавил команду в середине сезона 2018/2019. По итогам прошлого регулярного чемпионата «Северсталь», набрав 58 очков, заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции, уступив шесть очков расположившемуся на восьмом месте «Торпедо».