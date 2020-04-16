«Сочи» продлил контракт с Александром Андриевским - Советский спорт
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16 апреля 2020 15:26Хоккей

«Сочи» продлил контракт с Александром Андриевским

Главный тренер «леопардов» Александр Андриевский продолжит работу в клубе в следующем сезоне.

«Клуб желает Александру Андриевскому успешной работы в сезоне-2020/21», - говорится в сообщении пресс-службы сочинской команды.

Напомним, что Андриевский был назначен главным тренером сочинцев в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 19 побед и набрала 42 очка.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Сочи», набрав 59 очков, занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, уступив пять очков расположившемуся на восьмом месте «Торпедо».

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