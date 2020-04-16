«Спартак» объявил о продлении контракта с Рыловым Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Российский защитник Яков Рылов продолжит выступления за московский «Спартак». Сегодня, 16 апреля хоккеист продлил соглашение с клубом на два года. Другие детали сделки не уточняются. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 16 Апр 2020 в 5:50 PDT Напомним, минувшем сезоне 35-летний Рылов провел за «Спартак» 63 матча и набрал 36 (7+20) очков. Добавим, что ранее столичный клуб подписал новые договора с голкипером Никитой Беспаловым и защитником Евгением Куликом.