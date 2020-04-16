«Спартак» объявил о продлении контракта с Рыловым - Советский спорт
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16 апреля 2020 16:58ХоккейГичунцев Артур

«Спартак» объявил о продлении контракта с Рыловым

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Российский защитник Яков Рылов продолжит выступления за московский «Спартак».

Сегодня, 16 апреля хоккеист продлил соглашение с клубом на два года. Другие детали сделки не уточняются.

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Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

Напомним, минувшем сезоне 35-летний Рылов провел за «Спартак» 63 матча и набрал 36 (7+20) очков.

Добавим, что ранее столичный клуб подписал новые договора с голкипером Никитой Беспаловым и защитником Евгением Куликом.

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