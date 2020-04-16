СМИ: Вайсфельд может стать президентом «Авангарда» Об этом сообщает Sport24.ru.

Российский менеджер Леонид Вайсфельд вошел в список кандидатов на должность президента омского «Авангарда».

На данный момент главой клуба является Максим Сушинский, который может быть уволен на ближайшем совете директоров.

Что касается Вайсфельда, то он был генеральным менеджером «Лады», «Атланта», новокузнецкого «Металлурга», а также «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».