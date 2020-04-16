СМИ: Вайсфельд может стать президентом «Авангарда»

Российский менеджер Леонид Вайсфельд вошел в список кандидатов на должность президента омского «Авангарда».
На данный момент главой клуба является Максим Сушинский, который может быть уволен на ближайшем совете директоров.
Что касается Вайсфельда, то он был генеральным менеджером «Лады», «Атланта», новокузнецкого «Металлурга», а также «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.
03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия ЦСКА обречен стать слабее, а СКА может усилиться. Что ждет фаворитов в новом сезоне В клубах КХЛ начинается горячая пора. 14.04.2020 21:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Андрей Червиченко: Кто пилит бюджетные деньги, может забыть о футболе Экс-президент «Спартака» - о зарплатах игроков, кризисе ФНЛ, переходе Артема Дзюбы в «Лацио» и конфликте Василия Уткина с Владимиром Соловьевым. 15.04.2020 18:30 Футбол Волохов Юрий Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей