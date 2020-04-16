Бывший игрок МХЛ нецензурно обругал мэра Новокузнецка, делавшего обход во время карантина Николай Старченко грубо ответил Сергею Кузнецову, когда тот попросил экс-хоккеиста покинуть спортивную площадку.

Инцидент произошел в Новокузнецке утром, когда Кузнецов в сопровождении своих помощников и журналистов инспектировал город на предмет соблюдения жителями норм карантина. Увидев на спортивной площадке, закрытой для посещения, занимающегося физкультурой мужчину, мэр сделал ему замечание. В ответ прозвучали оскорбления, в том числе - в нецензурной форме.

Мужчина, которым оказался бывший игрок команд Молодежной хоккейной лиги («Сибирь», «Белые Медведи», «Кристалл») Николай Старченко, назвал происходящее «клоунадой». По его мнению, «все нормальные люди это понимают, кроме вас (имеется в виду власти города) и телевизионщиков».

Экс-хоккеист покинул площадку. После установления его личности он был задержан полицией.