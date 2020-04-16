Бывший игрок МХЛ нецензурно обругал мэра Новокузнецка, делавшего обход во время карантина

Инцидент произошел в Новокузнецке утром, когда Кузнецов в сопровождении своих помощников и журналистов инспектировал город на предмет соблюдения жителями норм карантина. Увидев на спортивной площадке, закрытой для посещения, занимающегося физкультурой мужчину, мэр сделал ему замечание. В ответ прозвучали оскорбления, в том числе - в нецензурной форме.
Мужчина, которым оказался бывший игрок команд Молодежной хоккейной лиги («Сибирь», «Белые Медведи», «Кристалл») Николай Старченко, назвал происходящее «клоунадой». По его мнению, «все нормальные люди это понимают, кроме вас (имеется в виду власти города) и телевизионщиков».
Экс-хоккеист покинул площадку. После установления его личности он был задержан полицией.
Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 16.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Кто такой Билл Питерс? Простой уральский парень возглавил команду «Автомобилист». 15.04.2020 20:00 Хоккей Федоровский Александр Матчи, которые хочется пересмотреть. Пока сидим дома. Часть II В понедельник «Советский спорт» предложил семь матчей с участием сборной России из 15-ти, которые рекомендовал показать на «Матч ТВ» в ближайшие две недели. 14.04.2020 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Фарфан, Панарин, Смолов: спортсмены в условиях мутации Наш автор объясняет, почему она с нетерпением ждет выхода мемуаров Федора Смолова. 15.04.2020 14:30 Футбол Лукачи Анастасия Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ. 15.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Полинский будет добывать для Москвы Евро-2021? Главный редактор «Советского спорта» пытается разобраться в сегодняшнем неожиданном назначении. 15.04.2020 21:30 Футбол Яременко Николай Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав