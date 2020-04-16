Беспалов и Кулик подписали новые соглашения со «Спартаком» Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Московский «Спартак» продлил контракты с голкипером Никитой Беспаловым и защитником Евгением Куликом.

Отмечается, что соглашение вратаря носит двусторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2021 года. Что касается Куликова, то его договор продлен на такой же срок, однако является односторонним.

Напомним, в минувшем сезоне 32-летний Беспалов отыграл 19 матчей в регулярном чемпионате. Также он провел три матча в плей-офф. В активе 26-летняя Кулика – 36 матчей, девять (2+7) очков при показателе полезности «+14».