«Салават Юлаев» выиграл у «Йокерита» второй матч виртуального Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» одержал победу над «Йокеритом» во втором матче виртуального финала Кубка Гагарина.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, уфимский клуб получил от болельщиков 48 540 голосов. В активе финской команды – 32 851 голоса. Таким образом, счет в серии стал в пользу россиян – 2-0.
Напомним, КХЛ решила разыграть виртуальный трофей после досрочного завершения сезона. Он проходит по обычному расписанию, а победителем выбирают болельщики путем голосования.
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