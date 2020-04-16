«Салават Юлаев» выиграл у «Йокерита» второй матч виртуального Кубка Гагарина Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Йокеритом» во втором матче виртуального финала Кубка Гагарина.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, уфимский клуб получил от болельщиков 48 540 голосов. В активе финской команды – 32 851 голоса. Таким образом, счет в серии стал в пользу россиян – 2-0.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КХЛ (@khl) 16 Апр 2020 в 10:10 PDT

Напомним, КХЛ решила разыграть виртуальный трофей после досрочного завершения сезона. Он проходит по обычному расписанию, а победителем выбирают болельщики путем голосования.