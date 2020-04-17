Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно - Советский спорт
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17 апреля 2020 10:13ХоккейШарафудинов Виктор

Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно

С сезона 2020/21 клубы будут тратить на зарплаты не более 900 миллионов рублей.

Хоккейный агент Александр Черных заявил, что клубам Континентальной хоккейной лиги не удастся обойти новый потолок зарплат.

«В данный моент потолок обойти невозможно, – цитирует Черных Gorobzor.ru – Там жесткие санкции: дисквалификация на три года человеку, который принимает решение подписывать игроков, штраф в лигу, аннулируются полностью все достижения. Если какой-либо игрок будет уличен в этом, то сумма будет вычтена из потолка зарплат. Обойти никак. Русский человек всегда отличался своей смекалкой, но сейчас все жестко придерживаются этого потолка и ведут затяжные переговоры.

Сейчас идут долгие диалоги и переговоры, где генеральный менеджер говорит: «Я хочу сохранить игрока, но у меня нет денег. Если я его подпишу, то мне не хватит на другого, а мне бы хотелось, чтобы были оба». Если бы это все можно было обойти, то таких долгих переговоров не было, уже бы что-нибудь придумали. Другого варианта тут просто нет, все работают в рамках этого потолка.

Финансовый Fair Play? Документов я не видел. Они, наверное, доступны только клубам. С учетом самоизоляции, возможно, я бы встретился с каким-нибудь генеральным менеджером, который бы мне их показал. В этом случае бы ознакомился с ними. Специально я их не запрашивал. Санкции жесткие и я не вижу способа их обойти. Главное, нужно четко все прописать, чтобы люди не путались и регламент не переписывался. Это большая проблема. Если к этому пришли, то давайте уже этого придерживаться. Нужны четкие правила, чтобы их соблюдать».

С сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн рублей – к сезону-2023/24.

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