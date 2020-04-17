Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно

Хоккейный агент Александр Черных заявил, что клубам Континентальной хоккейной лиги не удастся обойти новый потолок зарплат.
«В данный моент потолок обойти невозможно, – цитирует Черных Gorobzor.ru – Там жесткие санкции: дисквалификация на три года человеку, который принимает решение подписывать игроков, штраф в лигу, аннулируются полностью все достижения. Если какой-либо игрок будет уличен в этом, то сумма будет вычтена из потолка зарплат. Обойти никак. Русский человек всегда отличался своей смекалкой, но сейчас все жестко придерживаются этого потолка и ведут затяжные переговоры.
Сейчас идут долгие диалоги и переговоры, где генеральный менеджер говорит: «Я хочу сохранить игрока, но у меня нет денег. Если я его подпишу, то мне не хватит на другого, а мне бы хотелось, чтобы были оба». Если бы это все можно было обойти, то таких долгих переговоров не было, уже бы что-нибудь придумали. Другого варианта тут просто нет, все работают в рамках этого потолка.
Финансовый Fair Play? Документов я не видел. Они, наверное, доступны только клубам. С учетом самоизоляции, возможно, я бы встретился с каким-нибудь генеральным менеджером, который бы мне их показал. В этом случае бы ознакомился с ними. Специально я их не запрашивал. Санкции жесткие и я не вижу способа их обойти. Главное, нужно четко все прописать, чтобы люди не путались и регламент не переписывался. Это большая проблема. Если к этому пришли, то давайте уже этого придерживаться. Нужны четкие правила, чтобы их соблюдать».
С сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.
Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн рублей – к сезону-2023/24.