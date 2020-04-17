В «Салавате Юлаеве» задерживают зарплаты из-за финансовых проблем

В ХК «Салават Юлаев» не рассчитались с хоккеистами за первый месяц весны, не сообщив, когда зарплаты все-таки будут выплачены.
Эту информацию сообщил Gorobzor.ru, ссылаясь на свои источники в уфимском клубе. Одной из версий задержки по зарплатам являются финансовые проблемы клуба. Дело в том, что «Салават Юлаев» потратил на расходы спортивного блока (т.е. зарплаты игроков и денежные компенсации) больше, чем изначально было заложено в бюджет. Перед началом плей-офф хоккеистам объявили, что премий по итогам игр Кубка Гагарина не будет.
В регулярном чемпионате КХЛ «Салават» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда прошла «Авангард» в шести матчах (4:2), а затем должна была сыграть против «Ак Барс», но из-за пандемии коронавируса лига приняла решение досрочно завершить сезон.
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