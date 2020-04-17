Рассказов продлил контракт с «Амуром» В минувшем сезоне нападающий набрал 14 очков (9+5) в 46 встречах.

Официальный сайт хабаровского «Амура» сообщил, что 27-летний форвард Кирилл Рассказов продлил контракт с клубом на один сезон.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Рассказов набрал 14 очков (9+5) в 46 матчах и стал лучшим в составе хабаровской команды по проценту выигранных вбрасываний (48,7).

Воспитанник «Авангарда» перешел в «Амур» в 2017 году после расставания с нижегородским «Торпедо».