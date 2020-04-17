Рассказов продлил контракт с «Амуром» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2020 11:32ХоккейШарафудинов Виктор

Рассказов продлил контракт с «Амуром»

В минувшем сезоне нападающий набрал 14 очков (9+5) в 46 встречах.

Официальный сайт хабаровского «Амура» сообщил, что 27-летний форвард Кирилл Рассказов продлил контракт с клубом на один сезон.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Рассказов набрал 14 очков (9+5) в 46 матчах и стал лучшим в составе хабаровской команды по проценту выигранных вбрасываний (48,7).

Воспитанник «Авангарда» перешел в «Амур» в 2017 году после расставания с нижегородским «Торпедо».

Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Дмитрий Васильев: Вместо главного тренера сборной России можно ввести должность генменеджера Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Фуркад пытается влюбить в себя Россию. И обещает приехать в гости Француз попрощался со спортом, но не готов проститься с российскими фанатами. На днях он заявил, что приедет в нашу страну. Правда, непонятно, для чего. 03.04.2020 10:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
«Позвони Логинову, у тебя же есть его номер». Фуркада обвинили во вранье о допинге Мартен Фуркад: Пожелал Логинову в будущем принимать только правильные решения Спортивный психолог: В последнем сезоне Фуркаду было трудно показывать свой лучший результат
Джокович, «12 стульев», Греция, Крид. Как «Динамо» проводит карантин Футболисты столичного клуба рассказали о самоизоляции на динамовском ютуб-канале. 15.04.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ 15 апреля 1973 года завершился чемпионат мира в Москве. Хозяева выиграли все матчи, забив 100 голов. Пусть кто-нибудь попробует приблизиться к этому результату. 15.04.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
С днем рождения, Сокольники! Легендарный стадион открылся для болельщиков 14 апреля 1956 года. 14.04.2020 22:00 Хоккей Федоровский Александр
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
«Ну и?», «Судья продажная…», «Ноу криминалити!» Краткий словарь нашего футбола Вспоминаем фразы и мемы, в которых вся история футбола в России. 16.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Полинский будет добывать для Москвы Евро-2021? Главный редактор «Советского спорта» пытается разобраться в сегодняшнем неожиданном назначении. 15.04.2020 21:30 Футбол Яременко Николай
Новости
11:54 Футбол Андрей Аршавин: Российские тренеры мне не доверяли
11:32 Хоккей Рассказов продлил контракт с «Амуром»
11:31 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 17 апреля
11:22 Хоккей В «Салавате Юлаеве» задерживают зарплаты из-за финансовых проблем
11:04 Футбол Вадим Евсеев: Бышовец убрал меня и Лоськова из «Локомотива», потому что мы были слишком неудобны
10:32 Хоккей Владимир Крикунов: Яшкин продолжит играть за «Динамо», мы хотим сохранить ударное звено
10:22 Теннис Шарапова продаст на аукционе ракету, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом
10:13 Хоккей Агент Черных: Обойти потолок зарплат в КХЛ невозможно
09:46 Хоккей Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей
09:38 Футбол Зико не знал о тюремном прошлом Мамаева
09:30 Футбол Клаудио Раньери: Де Росси станет великим тренером
09:28 Лыжный спорт Победитель этапа Кубка мира в Рыбинске заразилась коронавирусом
09:15 Футбол CAS обязал «Севилью» выплатить 3,7 млн евро «Нанси» за продажу Лангле в «Барселону»
08:53 Футбол «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» претендуют на форварда «Торино» Белотти
08:38 Хоккей Джаред Беднар: У игроков «Колорадо», которые заразились коронавирусом, все хорошо
08:24 Футбол Возможность возобновления первенства ФНЛ рассмотрят 30 апреля
01:27 Футбол Кокорин откажется от сосания пальца после голов
01:17 Футбол Гурцкая о Семине и Кикнадзе: Целый сервиз разбили, кто-то точно уйдет
23:56 Футбол Источник: «Краснодар» рассматривал вариант с арендой Икарди
23:35 Футбол Агент: Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным
17 апреля, час пик: москвичей из метро как ветром сдуло
Карантин в Пятигорске: что изменится для жителей
В Карелии за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом
Коронавирусом в Ростовской области заразились 16 детей
Количество зараженных COVID-19 волгоградцев возросло до 62-х
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика