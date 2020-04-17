Никитин – об отъезде Капризова и Сорокина в НХЛ: Я поддерживал их решение

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал о своем отношении к уходу двух игроков – нападающего Кирилла Капризова и вратаря Ильи Сорокина.
«Про их планы мы знали уже давно. Что касается Кирилла я не только был готов к его отъезду, я и поддерживал его решение, говорил, что ему нужно отправиться в НХЛ. То же могу сказать и про Илью. Хочу пожелать им, чтобы они не просто закрепились в новых командах, а значительной частью лиги», – цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.
Капризов находится в системе москвичей с 2017 года, а Сорокин – с 2014-го.
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