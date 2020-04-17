«Металлург» объявил о продлении контрактов с Рожковым и Платоновым Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Магнитогорский «Металлург» заключил новые соглашения с нападающими Никитой Рожковым и Юрием Платоновым. Отмечается, что контракты обоих хоккеистов рассчитаны на два года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 17 Апр 2020 в 5:16 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg) 17 Апр 2020 в 5:17 PDT Напомним, в минувшем сезоне 20-летний Рожков отыграл 28 матчей, набрав 3 (0+3) очка. В активе 19-летнего Платонова – один матч.