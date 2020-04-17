Гендиректор «Салавата» опроверг слухи о контактах с Ларионовым Ранее сообщалось, что специалист может занять должность главного тренера.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов отреагировал на информацию в СМИ о возможном назначении Игоря Ларионова главным тренером команды.

«Не могу комментировать эту информацию. Я с Ларионовым в этом году не разговаривал и переговоры не вел», – цитирует функционера агентство «Р-Спорт».

Добавим, что Ларионов является тренером молодежной сборной России. Что касается уфимского клуба, то в минувшем сезоне вышел в первый раунд плей-офф, после чего турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.