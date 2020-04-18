«Ак Барс» по новому контракту предлагает Зарипову зарплату в два с половиной раза меньше Пятикратному обладателю Кубка Гагарина 26 марта исполнилось 39 лет.

Казанский «Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с нападающим Данисом Зариповым, предлагая зарплату в два с половиной меньше той, которую хоккеист получал в сезоне-2019/20.

По сведениям «БИЗНЕС Online», по контракту, который заканчивается 30 апреля, Зарипов зарабатывает 100 миллионов рублей в год. «Ак Барс» в данный момент предлагает 39-летнему форварду контракт на один сезон с окладом 40 млн рублей, однако Данис хотел бы продлить соглашение на прежних условиях.

Руководители «Ак Барса» считают, что в Зарипов в следующем сезоне не сможет играть регулярно в силу возраста. Другая причина – новый жесткий потолок зарплат в КХЛ, который составит 900 млн без возможности превышения.

В новых условиях в казанском клубе намереваются снизить оклады высокооплачиваемых хоккеистов команды до 30-40% от нынешних.

В регулярном чемпионате сезона-2019/20 Зарипов набрал 27 очков (13+14) в 52 матчах. При этом из-за травмы Данис не смог принять участие в матчах первого раунда плей-офф против «Нефтехимика».