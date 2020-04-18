Третьяк и Ротенберг обеспечили врачей московской больницы средствами защиты Руководители ФХР помогли врачам в борьбе с коронавирусом.

Президент ФХР Владислав Третьяк вместе с главой штаба сборной России Романом Ротенбергом обеспечили врачей московской больницы №67 имени Л.А. Ворохобова средствами защиты, сообщает «Интерфакс».

«Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными насущная необходимость», – приводит источник агентства.

Отметим, что в больнице, расположенной в районе Хорошево-Мневники, под борьбу с коронавирусом, переоборудовали новое здание перинатального центра.

Согласно данным, опубликованным 18 апреля, в России зарегистрированы 4785 новых случае заражения коронавирусом, из них – 2649 в Москве.