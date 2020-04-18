Третьяк и Ротенберг обеспечили врачей московской больницы средствами защиты - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2020 16:27ХоккейЛипкин Антон

Третьяк и Ротенберг обеспечили врачей московской больницы средствами защиты

Руководители ФХР помогли врачам в борьбе с коронавирусом.

Президент ФХР Владислав Третьяк вместе с главой штаба сборной России Романом Ротенбергом обеспечили врачей московской больницы №67 имени Л.А. Ворохобова средствами защиты, сообщает «Интерфакс».

«Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными насущная необходимость», – приводит источник агентства.

Отметим, что в больнице, расположенной в районе Хорошево-Мневники, под борьбу с коронавирусом, переоборудовали новое здание перинатального центра.

Согласно данным, опубликованным 18 апреля, в России зарегистрированы 4785 новых случае заражения коронавирусом, из них – 2649 в Москве.

Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
АПЛ рискует потерять миллиард фунтов из-за пандемии. Полный расклад по 20 клубам Утром 17 апреля английская премьер-лига очередной раз обсудила возможные сценарии завершения сезона. «Обнуление» большинством команд было отвергнуто. 17.04.2020 18:30 Футбол Сергеев Иван
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Великий Иньеста рассказал о Японии, вирусе и «Барсе», но ни разу не упомянул Месси 9-кратный чемпион Испании и 4-кратный победитель Лиги чемпионов дал большое интервью изданию Marca, находясь в японской самоизоляции. 17.04.2020 17:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Журналистка Real Madrid TV: Если Смолов будет стараться, то в Испании все у него получится «Атлетико» придется продать нескольких игроков в случае непопадания в Лигу чемпионов «Барселона» потеряет от 20 до 25 миллионов евро, если чемпионат Испании доиграют без зрителей
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Алкоголик, любитель стриптиза, защитник допинга. Почему испанцы увидели Аршавина таким Авторитетное испанское издание Marca опубликовало очерк о бывшем форварде сборной России Андрее Аршавине, представив футболиста исчадием ада. 18.04.2020 14:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
16:40 Формула-1 Гран-при Австрии, скорее всего, состоится, но пройдет без зрителей
16:27 Хоккей Третьяк и Ротенберг обеспечили врачей московской больницы средствами защиты
16:03 Формула-1 На следующей неделе Формула-1 представит новый календарь сезона-2020
15:52 Футбол «Ислочь» обыграла «Славию»
15:36 Формула-1 Даниил Квят: Хочется за руль, хотя бы на телеге из супермаркета погонять
15:18 Хоккей «Ак Барс» по новому контракту предлагает Зарипову зарплату в два с половиной раза меньше
14:54 Футбол Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
14:42 Фигурное катание Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе
14:27 Баскетбол ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ
14:14 Футбол Чемпионат Италии могут доиграть в Риме, Неаполе и Флоренции
13:49 Биатлон Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде
13:31 Футбол Футболисты «Ромы» откажутся от зарплаты на 4 месяца, если сезон не возобновят
13:13 Футбол Футбольный «Спартак» празднует 98-летие
12:57 Биатлон IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2020/21
12:29 Футбол Журналистка Real Madrid TV: Если Смолов будет стараться, то в Испании все у него получится
12:16 ММА UFC выбрал лучшие фрагменты из трэштока Хабиба во время боев (видео)
12:02 Лыжный спорт Дмитрий Губерниев – о работе Вяльбе в ФЛГР: Одним Большуновым прикрыть зад? А дальше пропасть
11:38 ММА Макгрегор посмеялся над Фергюсоном, согнавшим вес к отмененному бою
11:29 Футбол Владислав Радимов: Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, к Марадоне присмотритесь?
11:17 Футбол Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Тревожный прогноз, новости самоизоляции, 9 мая без парада: итоги недели в Карелии
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
47 новых заражений коронавирусом в Оренбуржье отмечено на 18 апреля
Неделя в Башкирии: Коронавирус и война за жизни, фейки и пиар
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика