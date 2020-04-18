СМИ: «Динамо» хочет продлить контракт с Петерссоном Об этом информирует Hockey News.

В московском «Динамо» довольны игрой шведского форварда Андре Петерссона. Согласно источнику, столичный клуб уже предложил игроку новое соглашение Впрочем, хоккеист также получил предложение о переходе в ярославский «Локомотив». В минувшем сезоне 29-летний нападающий отыграл 47 матчей, набрал 39 (17+22) очков при 28 минутах штрафа.